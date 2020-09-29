В Турции в одном из отелей нашли тайную комнату с проститутками из Кыргызстана

В Турции нашли тайную комнату с проститутками из Кыргызстана и Молдовы. Об этом сообщила местная газета sozcu.com.

По ее данным, в ходе операции по проституции полицейские города Трабзона в одном из отелей за батареей обнаружили проход, который вел в секретную комнату. Там, по мнению сотрудников полиции, владелец отеля прятал работниц секс-индустрии во время рейдов.

На месте оказались три женщины. Две из них — гражданки Кыргызстана, одна из Молдовы. Женщины отправлены в миграционную службу для депортации.

Фото IHA. В Турции выявили тайную комнату с проститутками из Кыргызстана

Кроме того, арестованы владельцы отеля, они обвиняются в предоставлении услуг проституции.

«Проституция в Турции легальна, но только при наличии у публичного дома лицензии. Секс-работницы в лицензированном публичном доме должны быть зарегистрированы и иметь удостоверение личности, а также проходить регулярные медосмотры на наличие заболеваний, передающихся половым путем», — отметили в издании.