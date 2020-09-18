Более 30 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

По его данным, число инфицированных сейчас составляет 30 миллионов 65 тысяч 728, умерли 944 тысячи 604 человека, выздоровели 20 миллионов 423 тысячи 802. Больше всего случаев заражения (6 миллионов 674 тысячи 70) зафиксировано в США. На втором месте — Индия (5 миллионов 118 тысяч 253), на третьем — Бразилия ( 4 миллиона 455 тысяч 386 ).