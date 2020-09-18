09:25
USD 78.96
EUR 93.20
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Более 30 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 30 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его данным, число инфицированных сейчас составляет 30 миллионов 65 тысяч 728, умерли 944 тысячи 604 человека, выздоровели 20 миллионов 423 тысячи 802. Больше всего случаев заражения (6 миллионов 674 тысячи 70) зафиксировано в США. На втором месте — Индия (5 миллионов 118 тысяч 253), на третьем — Бразилия (4 миллиона 455 тысяч 386).
 

В Кыргызстане, по данным Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 45 тысяч 153 случая заражения, выздоровели 41 тысяча 317 человек, умерли 1 тысяча 63.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165556/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Арабский благотворительный фонд передал Минздраву партию СИЗ и термометров
Выборы-2020. В штабе признали, что партии не соблюдают санитарные требования
Из-за нарушений санитарных норм в Баткене закрывают общепиты
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 29,7 миллиона человек
В Кыргызстане еще у четырех медиков выявили коронавирус
В КР выявили 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 45 153
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 107 человек
Кыргызстанцы при въезде в Швейцарию могут не проходить 10-дневный карантин
ВОЗ допустила еще одну казахстанскую вакцину от коронавируса к испытаниям
Родители новопавловских первоклассников опровергли информацию о заболевших детях
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к&nbsp;росту двойной инфекции. Как уберечься Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к росту двойной инфекции. Как уберечься
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
18 сентября, пятница
09:08
Кыргызстанцы снова ждут вывоза на родину в Соль-Илецке. МИД ведет переговоры Кыргызстанцы снова ждут вывоза на родину в Соль-Илецке....
08:56
Продажа детей в Бишкеке. Только одну обвиняемую лишили свободы
08:48
Более 30 миллионов человек в мире заразились коронавирусом
08:47
Образовательные курсы сайта Khan Academy теперь доступны на кыргызском языке
08:31
День пожилых людей. Активисты объявили сбор средств на подарки ветеранам
17 сентября, четверг
23:49
Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
23:05
Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто