Более 30 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 30 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По его данным, число инфицированных сейчас составляет 30 миллионов 65 тысяч 728, умерли 944 тысячи 604 человека, выздоровели 20 миллионов 423 тысячи 802. Больше всего случаев заражения (6 миллионов 674 тысячи 70) зафиксировано в США. На втором месте — Индия (5 миллионов 118 тысяч 253), на третьем — Бразилия (4 миллиона 455 тысяч 386).
В Кыргызстане, по данным Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 45 тысяч 153 случая заражения, выздоровели 41 тысяча 317 человек, умерли 1 тысяча 63.