Безработица, коронавирус, коррупция. Кыргызстанцы обозначили проблемы страны

Кыргызстанцы назвали безработицу, коронавирус и коррупцию самыми серьезными проблемами страны на сегодня. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института.

В социологическом опросе приняли участие 1 тысяча 223 кыргызстанца в возрасте от 18 лет и выше. Они могли назвать несколько сфер, с серьезными проблемами в которых сталкиваются жители республики.

61 процент респондентов указал на экономику и безработицу, 51 процент назвал в качестве проблемы коронавирус, 49 процентов — коррупцию.

Многие отметили сложности в социальной сфере. 38 процентов жителей КР считают, что здравоохранение является серьезной проблемой для нашей страны, на образование указали 24 процента опрошенных. Миграцию указали 15 процентов.

Отметим, что тематика исследования касалась экономических и политических вопросов, предстоящих выборов и борьбы с коронавирусом.

Социологическое исследование профинансировано Агентством США по международному развитию (USAID).