В Бишкеке возобновили рейды по выявлению беспризорных детей

Мэрия Бишкека возобновила пешие обходы городских улиц по выявлению детей, которые попрошайничают, подвергаются насилию или вынуждены работать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, рейд прошел в Первомайском районе. Сотрудники акимиата совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних УВД (ИДН), отделом защиты семьи и детей управления социального развития (ОПСД) проинспектировали улицы, парки и торговые центры.

«К счастью, мы не выявили ни одного подростка без присмотра. Рейды по защите детей продолжаются», — отметили в мэрии.

Детям и подросткам (не достигшим 18-летнего возраста) запрещается находиться в общественных местах летом в ночное время суток с 23.00 до 6.00 без сопровождения родителей и лиц их заменяющих.

В мэрии просят горожан, ставших свидетелями жестокого обращения с детьми, обращаться в милицию по номеру 102, а также в отделы поддержки семьи и детей:

Октябрьский район: 0312510375, 0772637987 Назгуль Солтонбаева;

Ленинский район: 0312883899, 0502021404 Нуриза Сталбекова;

Свердловский район: 0312530576, 0706821676 Тамара Акжолтоева;

Первомайский район: 0312670386, 0553225905 Айбек Бекетаев.

Номер горячей линии Министерства труда и социального развития КР: 111.