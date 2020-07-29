В Базар-Коргоне пропали две девочки подросткового возраста. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, жительницы села Аук 16-летняя Нурзада и 15-летняя Нурзия Сабырбековы 18 июля выехали из города Кочкор-Аты, сказав, что поедут домой, но так и не приехали.

Родственники и милиция просят помощи у общественности.

Приметы Нурзады: рост 140- 145 сантиметров , светлая кожа, темные глаза и брови, волосы черные, длинные. Была одета в платье красного цвета.

Приметы Нурзии: рост 160- 165 сантиметров , светлые брови и цвет глаз, волосы светлые, короткие. Была одета в платье синего цвета.

Фото пресс-службы УВД Джалал-Абадской области. Сестры Сабырбековы

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочек, милиция просит сообщить по номерам: 0373450544, 0553780078, 0500140006, 0770140006.