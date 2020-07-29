13:19
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Общество

Внимание, розыск! В Базар-Коргоне пропали две сестры — подростки

В Базар-Коргоне пропали две девочки подросткового возраста. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, жительницы села Аук 16-летняя Нурзада и 15-летняя Нурзия Сабырбековы 18 июля выехали из города Кочкор-Аты, сказав, что поедут домой, но так и не приехали.

Родственники и милиция просят помощи у общественности.

Приметы Нурзады: рост 140-145 сантиметров, светлая кожа, темные глаза и брови, волосы черные, длинные. Была одета в платье красного цвета.

Приметы Нурзии: рост 160-165 сантиметров, светлые брови и цвет глаз, волосы светлые, короткие. Была одета в платье синего цвета.

пресс-службы УВД Джалал-Абадской области
Фото пресс-службы УВД Джалал-Абадской области. Сестры Сабырбековы

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочек, милиция просит сообщить по номерам: 0373450544, 0553780078, 0500140006, 0770140006.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161073/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны
В Узгене подростки убили мужчину из-за 200 сомов
В Караколе подростки работали на рынках, убойных цехах, СТО и автомойках
В Москве задержали кыргызстанца, который находился в розыске за убийство
Думали, что утонули. В Базар-Коргонском районе нашли трех пропавших детей
В Польше задержана сбежавшая шесть лет назад сестра Садыра Жапарова
Внимание, розыск! В Оше родственники ищут пропавшего 23-летнего парня
В Балыкчи школьник ударил ножницами одноклассника. Его осудили условно
В России задержан бывший милиционер, разыскиваемый в Кыргызстане
В Бишкеке задержан подросток с ножом и патронами
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
В&nbsp;КР&nbsp;выявлено 689 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 32&nbsp;813 В КР выявлено 689 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 32 813
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 483 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 33&nbsp;296 В КР выявили 483 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 33 296
Бизнес
Прошли мы&nbsp;пик пандемии или нет, с&nbsp;последствиями нам работать еще долго Прошли мы пик пандемии или нет, с последствиями нам работать еще долго
Поддержка ночного стационара от&nbsp;Dos Credobank Поддержка ночного стационара от Dos Credobank
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
29 июля, среда
13:17
Медики из России помогут нам в разработке нового протокола лечения COVID-19 Медики из России помогут нам в разработке нового проток...
13:08
Внимание, розыск! В Базар-Коргоне пропали две сестры — подростки
13:08
Прошли мы пик пандемии или нет, с последствиями нам работать еще долго
13:00
Россия не передавала авифавир Кыргызстану. Как слухи мешают врачам вас лечить
12:50
За участие в конфликте в Украине возбудили дело в отношении трех кыргызстанцев