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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Минкультуры подготовит ролики о правилах гигиены в день голосования

Министерству культуры, информации и туризма поручено подготовить ролики о соблюдении правил гигиены и поведении на избирательных участках в день голосования с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, видеоролики должны рассказывать о том, что пришедшие голосовать обязаны соблюдать дистанцию, быть в масках и перчатках. «Мы закупили маски и будем также их раздавать. Что делать с теми избирателями, кто пришел, к примеру, с температурой, пока думаем. Придется, видимо, пропускать таких в отдельной очереди. Но мы должны предусмотреть все варианты, чтобы не было скопления людей. Участки для голосования будут дезинфицироваться», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Готов предварительный список избирателей. Согласно ему, в голосовании могут принять участие 3 миллиона 429 кыргызстанцев.

Абдыжапар Бекматов заметил, что это на 400 тысяч больше, чем на выборах в 2017 году.

Центризбирком напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160626/
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