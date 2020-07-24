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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК начала переговоры с международными наблюдателями

Центризбирком ведет работу с международными наблюдателями. Приглашены представители избирательных органов, с которыми у ЦИК есть двусторонние взаимные отношения по мониторингу выборов, а также эксперты БДИПЧ ОБСЕ.

Последние сообщили, что оценят предвыборную обстановку и подготовку к кампании. Основываясь на этой оценке, миссия должна рекомендовать, следует ли развернуть связанную с выборами деятельность БДИПЧ для предстоящих выборов и какой вид деятельности наилучшим образом отвечает выявленным потребностям. Через 14 дней БДИПЧ ОБСЕ предоставит отчет.

ЦИК напоминает, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160570/
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