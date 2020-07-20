Выборы-2020. ЦИК разъясняет правила агитации онлайн

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов рассказал 24.kg, как будет проходить агитация в режиме онлайн.

По его словам, при каждой ТИК создается рабочая группа, ее члены будут следить за тем, как проводится виртуальная агитация. Запрещается для пиара приглашать зарубежных политиков и священнослужителей. Нельзя в период выступлений кандидатам от партий переходить на личности в отношении своих оппонентов, запрещено распространять ролики, в которых содержатся призывы, сеющие межрегиональную и межнациональную рознь.

Особенно внимательными следует быть модераторам страниц партий в соцсетях и пресекать комментарии пользователей с враждебной риторикой.

«Все эти вопросы мы прорабатываем детально. Пожаловаться могут и пользователи. Каждый случай мы будем разбирать отдельно, с привлечением экспертов, в том числе из медиасреды», — сказал Абдыжапар Бекматов. Политорганизации, уличившие друг друга в нарушении правил онлайн-агитации, вправе обратиться в ТИК.

Он отметил, что пока обращений с претензиями к какой-либо партии, заявившей об участии в выборах, не поступало. За преждевременную агитацию предупреждение от рабочей группы получила партия «Бирик». Вопрос с «Реформой» еще не рассматривался.