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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как бесплатно отдохнуть на Иссык-Куле, или зачем нужна Федерация профсоюзов

Большинство граждан о Федерации профсоюзов Кыргызстана слышат или читают в основном только в новостях. В последний год организацию сопровождают сплошные скандалы. Между тем деятельность ФПК касается каждого трудящегося. Федерация призвана не только отстаивать интересы граждан на работе, но и организовывать их восстановление во время отпуска. Однако не многие знают, что даже будучи сотрудником частной компании вы можете рассчитывать на бесплатную путевку в один из санаториев на Иссык-Куле.

Кто и как может получить путевку, 24.kg рассказал заместитель председателя ФПК Жээнбек Осмоналиев.

1

Кто может рассчитывать на путевку от Федерации профсоюзов?

— Каждый трудящийся, который платит страховые взносы государству, имеет право получить путевку в санаторий, дома отдыха и пансионаты, чтобы пройти лечение или отдохнуть.

С 1 июля 2009 года в Социальном фонде открыт счет Фонда оздоровления трудящихся (ФОТ) и установлен тариф страховых взносов для работодателей и индивидуальных предпринимателей в размере 0,25 процента. Собранные средства фонда оздоровления трудящихся ежемесячно в полном объеме направляются в федерацию.

Страховые взносы в размере 0,25 процента формируются с фонда оплаты труда сотрудников организаций и предприятий. Эти деньги уходят на путевки в санатории. Их распределяют среди работающих граждан через профсоюзы.

3

В какие пансионаты и санатории предоставляется путевка?

— Так как уполномоченным органом по распределению и реализации средств ФОТ является Федерация, то она приобретает путевки в санатории, дома отдыха, пансионаты и детские оздоровительные лагеря, которые принадлежат ФПК. Это — санаторий «Голубой Иссык-Куль», «Иссык-Ата», «Джалал-Абад», «Кыргызстан», «Джети-Огуз», «Жыргалан» и дома отдыха — «Ала-Тоо», «Иссык-Куль», а также детские оздоровительные лагеря.

4

Сколько стоит путевка?

— Она бесплатна для членов ФПК. Если вы хотите пройти лечение в санаториях, то вам необходимо медицинское направление и представления профсоюза вашей организации.

Как известно, отдых и лечение трудящихся организуется за счет ФОТ, сумма не зависит от размера заработной платы и перечислений в Социальный фонд.

Дети членов профсоюза в возрасте от 7 до 14 лет могут бесплатно отдохнуть в лагерях страны

5

Как получить путевку?

— Для этого необходимо написать заявление в первичную профсоюзную организацию, предоставить копию паспорта, выписку из медицинской карты формы № 027-У и справку с места работы.

Если же трудящийся работает в частной организации, то ему необходимо взять справку, что работодатель платит страховые взносы, включая 0,25 процента в Соцфонд.

6

Сколько путевок в год выдается трудящимся?

— Фонд оздоровления трудящихся ежегодно выдает около 11 тысяч путевок в санатории, пансионаты и дома отдыха. Получается, что на каждую путевку претендует более 120 человек, которые состоят в профсоюзах.

7

— Как распределяются путевки?

— Поскольку количество путевок ограничено, первичные профсоюзные комитеты стараются выдать их самым нуждающимся сотрудникам:

• малообеспеченным или многодетным (или членам их семей), которым нужно оздоровление;

• трудящимся с инвалидностью;

• детям с инвалидностью младше 18 лет;

• работающим пенсионерам.

Все решения по распределению средств ФОТ и путевок принимаются коллегиально на заседании Совета ФПК. Все путевки распределяют центральные и республиканские отраслевые комитеты профсоюзов. По итогам каждого квартала на официальном сайте Федерации профсоюзов размещается список трудящихся и их детей, которым выданы путевки в санатории, дома отдыха, пансионаты и детские оздоровительные лагеря.

8

Сколько раз в год можно получить путевку от Федерации профсоюзов?

— Вопрос для каждого трудящегося решает первичная профорганизация, в котором состоит работник.

9

Какое количество путевок в 2020 году получат трудящиеся?

— В этом году выделено в пансионаты 6 тысяч 886 путевок на 159 миллионов 212 тысяч сомов, а также в дома отдыха еще 8 тысяч 635 путевок на 205 миллионов 85 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159794/
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