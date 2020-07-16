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Общество

В Парке здоровья строят футбольное поле, велодром и беговую дорожку

Строительство Парка здоровья в Бишкеке близится к завершению. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Уточняется, что его территория — более 10 гектаров. Уже построены тротуары и аллеи, автопарковка на 300 машин, медпункт и санузлы, установлено 115 скамеек. С северной стороны появилась новая дорога от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева.

«Сейчас идет строительство спортивной зоны, здесь предусмотрены футбольное и баскетбольное поля, объемная шахматная доска и велодром. Все это будет окружено беговой дорожкой, которую начали укладывать резиновым покрытием», — отметили в муниципалитете.

Новый парк строится на месте бывшего Парка любви на проспекте Чингиза Айтматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159602/
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