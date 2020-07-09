Минздрав Кыргызстана получил аппараты ИВЛ и партию СИЗ

Международный арабский благотворительный фонд «Ассанабил» передал Минздраву аппараты искусственной вентиляции легких и партию средств индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По ее данным, ведомству в качестве гуманитарной помощи переданы четыре аппарата ИВЛ, 2 тысячи респираторов FFP2, 1 тысяча защитных комбинезонов, столько же защитных очков, 10 тысяч масок и 100 тысяч перчаток.

«Помимо этого, семь автомобилей скорой медицинской помощи уже заказаны и должны поступить до конца месяца», — отметил глава фонда Саид Баюми.