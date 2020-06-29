В Кыргызстане умер академик Валерий Живоглядов

В Кыргызстане после продолжительной болезни умер академик НАН КР, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники Валерий Живоглядов. Об этом 24.kg сообщил родственник.

Фото krsu.kg. Валерий Живоглядов

Валерий Петрович Живоглядов родился 25 августа 1938 года в Кара-Балте Чуйской области. С отличием окончил Фрунзенский политехнический институт (ныне — Кыргызский государственный технический университет), инженер-электрик.

Он внес большой вклад в информационную технологию и систему управления, теорию дуального управления и идентификации систем, многокритериальную оптимизацию и адаптацию систем, электронный менеджмент знаний, компьютерные системы управления технологическими процессами и производством.

Валерий Живоглядов — один из первых, кто в 1960-е годы начал в Советском Союзе теоретические исследования автоматических систем с накоплением информации и дуальными свойствами.

За заслуги перед народом и государством награжден орденом Кыргызской Республики «Данакер», медалью Кыргызской Республики «Данк», медалями СССР (1970, 1988).

Автор и соавтор 10 книг, пяти изобретений и свыше 290 журнальных статей и публикаций в трудах международных конференций и конгрессов. Руководил подготовкой 22 кандидатов наук и трех докторов наук и большого числа инженеров, бакалавров и магистров.

Валерий Живоглядов до последних дней занимался наукой, работал в Кыргызско-Российском Славянском университете.

24.kg выражает соболезнования членам его семьи, коллегам.