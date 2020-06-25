Мэрия Бишкека будет зарабатывать на рекламе

На четырех улицах столицы появились новые рекламные щиты, изготовленные МП «Бишкексвет». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, билборды изготавливаются из прочного металла с логотипом города и нумерацией, высота конструкции — 6 метров.

«Все щиты покрываются слоем специальной краски. Для эстетичного облика специалисты предприятия разработали новую систему подсветки. Новые светодиодные, энергосберегающие светильники расположены внутри самой конструкции, подсвечена будет вся площадь щита», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что после установки конструкции передаются на баланс МП «Бишкекреклама».

«Городу нужны дополнительные финансовые источники», — отметили в мэрии.