09:51
USD 74.91
EUR 84.66
RUB 1.09
Общество

Мэрия Бишкека будет зарабатывать на рекламе

На четырех улицах столицы появились новые рекламные щиты, изготовленные МП «Бишкексвет». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, билборды изготавливаются из прочного металла с логотипом города и нумерацией, высота конструкции — 6 метров.

«Все щиты покрываются слоем специальной краски. Для эстетичного облика специалисты предприятия разработали новую систему подсветки. Новые светодиодные, энергосберегающие светильники расположены внутри самой конструкции, подсвечена будет вся площадь щита», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что после установки конструкции передаются на баланс МП «Бишкекреклама».

«Городу нужны дополнительные финансовые источники», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157292/
просмотров: 587
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке изменились правила размещения наружной рекламы. Что нового?
Запретить рекламные щиты и билборды в центре Бишкека предлагают в мэрии
Рекламные экраны в Бишкеке будет устанавливать мэрия
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020 «Оптима Банк» получил престижную награду Best Digital Bank Kyrgyzstan 2020
Положительный анализ на&nbsp;коронавирус у&nbsp;четырех сотрудников &laquo;НУР Телекома&raquo; Положительный анализ на коронавирус у четырех сотрудников «НУР Телекома»
В&nbsp;Бишкеке прошли соревнования по&nbsp;высокоточной стрельбе В Бишкеке прошли соревнования по высокоточной стрельбе
Беспроводные наушники Air Dots В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Xiaomi Беспроводные наушники Air Dots В ПОДАРОК при покупке флагманов Xiaomi
25 июня, четверг
09:34
Девушек сравнили с чупа-чупсом. В Оше появились провокационные фото о хиджабе Девушек сравнили с чупа-чупсом. В Оше появились провока...
09:33
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 июня
09:20
В Кыргызстане бегун за пять дней преодолел более 400 километров
08:41
Чуйский облсуд оставил на свободе мужчин, избивших посетителей кафе
08:36
На улице Минжилкиева затруднен проезд из-за аварии на теплотрассе
24 июня, среда
23:56
NASA показало, как заходит Солнце над другими планетами