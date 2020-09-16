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Общество

Мэрия Бишкека устанавливает в столице восьмиметровые рекламные щиты

Мэрия Бишкека установила в столице еще одну партию рекламных щитов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, конструкции появились на пересечении улиц Юнусалиева и Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина и Ахунбаева, 7 Апреля и Максима Горького и на улице Фрунзе (возле цирка). Ранее щиты установили на улицах Павлова, Турусбекова, Уметалиева и проспекте Чуй.

Рекламные конструкции изготавливают сотрудники муниципального предприятия «Бишкексвет» из прочного металла с логотипом города и нумерацией, высота конструкции — 8 метров.

«Все щиты покрываются слоем специальной краски, чтобы конструкция была устойчива при любой погоде. Для эстетичного облика специалистами предприятия разработана новая система подсветки. Новые светодиодные, энергосберегающие светильники расположены снаружи конструкции, подсвечена будет вся площадь рекламного щита. При производстве учитываются мировая практика, технические стандарты и нормативы пожарной и энергобезопасности. Самое главное, щиты не представляют опасности для водителей», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165364/
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