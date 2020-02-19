Запретить рекламные щиты и билборды в центре Бишкека предлагают в мэрии

В центре Бишкека предлагается запретить размещение рекламных конструкций. Об этом на сессии БГК сообщил директор МП «Бишкекреклама» Нургазы Жокунов.

По его словам, ограничение на размещение рекламы предлагается ввести в районе, ограниченном улицами Фрунзе — Токтогула — проспектом Эркиндик — улицей Панфилова.

Кроме того, по данным Нургазы Жокунова, еще на семи улицах нужно ввести зоны ограниченной рекламы.

«Размещение на них билбордов, рекламных конструкций будет рассматриваться комиссионно, насколько они вписываются в общий вид улицы», — объяснил он.

Нургазы Жокунов добавил, что соместно с Бишкекглавархитектурой необходимо разработать единый формат и стиль рекламных конструкций.

Отметим, что сессия рассматривает вопрос об утверждении правил размещения наружной рекламы и рекламных конструкций на территории столицы.