23:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Рекламные экраны в Бишкеке будет устанавливать мэрия

Мэрия планирует сама устанавливать рекламные экраны в центре Бишкека. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

Читайте по теме
Бардак на рынке наружной рекламы. Мэр за создание контролирующей структуры
Он напомнил, что создано муниципальное предприятие «Бишкекреклама», но пока оно не заработало в полной мере. В бюджете были предусмотрены субсидии предприятию, но из-за разногласий при голосовании членов депутатской комиссии, средства так и не выделили. «Люди еще ни копейки не получили», — отметил вице-мэр.

Он сообщил о других препятствиях для работы подразделения — законодательных.

«Когда создавали предприятие, упустили момент, что по бюджетному кодексу предприятия не могу выдавать разрешения на размещение рекламы, это прерогатива управления. Кроме того, депутаты ЖК разработали законопроект, в котором органы МСУ исключаются из процесса выдачи разрешений. Все лето были жаркие дебаты, нам удалось доказать свое мнение администрации президента и глава государства наложил вето. Сейчас создана согласительная группа», — сказал Азиз Алымкулов.

Вице-мэр также добавил, что в центре Бишкека действует мораторий на предоставление земель для рекламных щитов.

«Но он не распространяется на муниципальные и государственные органы. Предприятие сможет устанавливать ЛЭД-экраны и другие. Определены 100 мест в центральной части, 30 уже согласованы, будем разрабатывать архитектурно-планировочное задание и потом изыскивать средства. Если не выделят из бюджета, возможно, обратимся к другим муниципальным предприятиям или частникам на основе ГЧП», — отметил он.
Ссылка:
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Новый закон о рекламе превратит Бишкек в пестрый билборд
Бишкекчане возмущены рекламным объявлением на бульваре Эркиндик
Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Ролик с рекламой косметики назвали непристойным. А вы как считаете?
В Бишкеке рекламный стенд на улице Медерова стоит на проезжей части
«Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи
Депутат БГК возглавил муниципальное предприятие «Бишкекреклама»
Гвоздями к дереву прибили рекламную растяжку в Бишкеке
«Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на&nbsp;русском языке Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на русском языке
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Нью-Йорк&nbsp;&mdash; город возможностей. Кыргызстанка о&nbsp;жизни в&nbsp;США и&nbsp;родительском саду Нью-Йорк — город возможностей. Кыргызстанка о жизни в США и родительском саду
Бизнес
Подключись к&nbsp;новым тарифам&nbsp;О! и&nbsp;получи O! Safe Kids и&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo; бесплатно Подключись к новым тарифам О! и получи O! Safe Kids и карту «Элкарт» бесплатно
Золото выросло в&nbsp;цене. &laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать в&nbsp;драгметаллы Золото выросло в цене. «Бакай Банк» предлагает инвестировать в драгметаллы
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин