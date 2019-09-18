Рекламные экраны в Бишкеке будет устанавливать мэрия

Мэрия планирует сама устанавливать рекламные экраны в центре Бишкека. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов.

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Он напомнил, что создано муниципальное предприятие «Бишкекреклама», но пока оно не заработало в полной мере. В бюджете были предусмотрены субсидии предприятию, но из-за разногласий при голосовании членов депутатской комиссии, средства так и не выделили. «Люди еще ни копейки не получили», — отметил вице-мэр.

Он сообщил о других препятствиях для работы подразделения — законодательных.

«Когда создавали предприятие, упустили момент, что по бюджетному кодексу предприятия не могу выдавать разрешения на размещение рекламы, это прерогатива управления. Кроме того, депутаты ЖК разработали законопроект, в котором органы МСУ исключаются из процесса выдачи разрешений. Все лето были жаркие дебаты, нам удалось доказать свое мнение администрации президента и глава государства наложил вето. Сейчас создана согласительная группа», — сказал Азиз Алымкулов.

Вице-мэр также добавил, что в центре Бишкека действует мораторий на предоставление земель для рекламных щитов.

«Но он не распространяется на муниципальные и государственные органы. Предприятие сможет устанавливать ЛЭД-экраны и другие. Определены 100 мест в центральной части, 30 уже согласованы, будем разрабатывать архитектурно-планировочное задание и потом изыскивать средства. Если не выделят из бюджета, возможно, обратимся к другим муниципальным предприятиям или частникам на основе ГЧП», — отметил он.