08:21
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

В Бишкеке изменились правила размещения наружной рекламы. Что нового?

В Бишкеке изменились правила размещения наружной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, новые правила утвердил городской кенеш 19 февраля. Они вступили в силу 12 марта.

Определена ответственная структура — муниципальное предприятие «Бишкекреклама». Размещение наружной рекламы возможно только при включении в реестр. Для этого предпринимателей — владельцев объектов наружной рекламы и рекламных конструкций просят пройти регистрацию — представить пакет документов в МП «Бишкекреклама».

Что нужно подготовить:

  • заявление на имя директора муниципального предприятия Нургазы Жокунова;
  • правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, здание, сооружение;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя, с копией (для физических лиц);
  • архитектурно-техническое заключение на рекламную конструкцию (в случае стационарного размещения);
  • эскиз рекламы.

Для дополнительной информации можно звонить по телефонам: 0312314874, 0312713075.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146997/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Запретить рекламные щиты и билборды в центре Бишкека предлагают в мэрии
Рекламные экраны в Бишкеке будет устанавливать мэрия
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Бизнес
Beeline переводит офисы обслуживания в&nbsp;Джалал-Абадской области на&nbsp;особый режим Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
19 марта, четверг
08:21
Мэрия Бишкека переходит на удаленную работу с горожанами Мэрия Бишкека переходит на удаленную работу с горожанам...
08:20
Начальник системы социальной защиты восстановлена на работе по решению суда
08:05
В Бишкеке изменились правила размещения наружной рекламы. Что нового?
08:03
Пандемия коронавируса. Китайские власти назвали основное лекарство для лечения
07:45
Коронавирус в Кыргызстане. Ряд партий выступает за перенос местных выборов
18 марта, среда
23:37
Удивительные кадры из Венеции. Из-за коронавируса вода в каналах стала чистой
23:02
Океанариум Чикаго закрыли из-за коронавируса. Как интересно ведут себя животные
22:42
Алматы полностью закроют 22 марта из-за коронавируса