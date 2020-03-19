В Бишкеке изменились правила размещения наружной рекламы. Что нового?

В Бишкеке изменились правила размещения наружной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, новые правила утвердил городской кенеш 19 февраля. Они вступили в силу 12 марта.
Определена ответственная структура — муниципальное предприятие «Бишкекреклама». Размещение наружной рекламы возможно только при включении в реестр. Для этого предпринимателей — владельцев объектов наружной рекламы и рекламных конструкций просят пройти регистрацию — представить пакет документов в МП «Бишкекреклама».
Что нужно подготовить:
- заявление на имя директора муниципального предприятия Нургазы Жокунова;
- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, здание, сооружение;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, с копией (для физических лиц);
- архитектурно-техническое заключение на рекламную конструкцию (в случае стационарного размещения);
- эскиз рекламы.
Для дополнительной информации можно звонить по телефонам: 0312314874, 0312713075.