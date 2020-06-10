С 12 июня внутренние регулярные пассажирские рейсы по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек будут выполняться два раза в день. Рейсы обеспечивает авиакомпания «Тез Джет». Об этом сообщает республиканский штаб.

Утренние рейсы: из Бишкека самолет вылетает в 8:00, из Оша — в 9.30.

Дневные рейсы: из Бишкека — в 15.15, из Оша — в 16.45.

Пассажирам необходимо заблаговременно обращаться в представительство авиакомпании для приобретения билетов.

Напоминаем, вход в терминалы аэропортов разрешен только для вылетающих пассажиров при наличии защитных масок и действующего авиабилета. Все пассажиры при входе будут проходить термометрию и дезинфекционные тоннели. Для соблюдения социальной дистанции в аэропортах имеются специальные разметки.