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Общество

Режим ЧП снят. Подробнее о том, что не смог объяснить штаб

Уже сегодня ночью в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области перестанет действовать режим чрезвычайного положения. Отменят и комендантский час.

Как сообщил сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов, с завтрашнего дня во всех вышеперечисленных населенных пунктах, а также в Чаткальском районе Джалал-Абадской области будет действовать карантинный режим.

Во время выступления он также рассказал, какие ограничения будут введены. Чиновник выступал почти час, однако у слушателей осталось много вопросов.

24.kg решило прояснить те моменты, которые не смог объяснить штаб.

Комендатуры больше нет

Сегодня ночью, а точнее 11 мая в 00.00, отменяется комендантский час. Вместе с этим и заканчиваются полномочия комендантов. Вместо комендатур принимать решения будут главы местных органов власти — мэры городов и акимы районов.

Перестанут действовать и пропуска, ранее выданные комендатурой представителям бизнеса. Отметим, что некоторым организациям и компаниям разрешили работать с 1 мая и разрешения на передвижение по городу они смогли получить буквально несколько дней назад.

Блокпосты

«На территориях, где введен карантинный режим, будут установлены блокпосты», — заявил Кубатбек Боронов. Эти слова чиновника многими были истолкованы не совсем верно и ввели в заблуждение.

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Мэр Бишкека Азиз Суракматов пояснил: новые блокпосты устанавливать не будут. Останутся только на въездах в столицу. «Их будет 16. Такие меры принимаются, чтобы ограничить поток людей, прибывающих в Бишкек. Ситуация с коронавирусом в столице остается опасной. Это связано в первую очередь с тем, что все, кто возвращается из неблагополучных стран по распространению заболевания, приезжают в столицу. Поэтому мы предпринимаем все меры, чтобы минимизировать контакты. Нам важно не допустить второй волны заболевания», — отметил мэр.

Справки, заверенные налоговой

Путаницу Кубатбек Боронов внес и своим заявлением о получении справок. «Для тех, чья деятельность входит в разрешенную, — для передвижения необходима справка с места работы, заверенная в ГНС по месту регистрации организации», — заявил на брифинге первый вице-премьер-министр.

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Граждане забеспокоились, что в налоговой будут очереди и большое скопление людей, что может создать угрозу массового заражения коронавирусной инфекцией.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов успокоил горожан, что заверять справку в ГНС не нужно. «Внутри города можно передвигаться, если деятельность разрешена. Для этого необходимо иметь городскую прописку и справку с места работы. Жители приграничных районов, населенных пунктов, которые работают в столице, смогут въезжать в город при наличии справки с места работы. В первые дни мы дадим возможность им въехать для того, чтобы получить ее», — отметил он.

Позже и штаб уточнил, что справки нужны лишь работникам, привлеченным к работе в Бишкеке и Оше, но проживающим за пределами города.

Читатели 24.kg также задают много вопросов в связи со снятием режима ЧП. Отвечаем на самые распространенные.

Будет ли ходить общественный транспорт?

Нет. Работу общественного транспорта пока решено не возобновлять. Но такси по-прежнему ездят. К тому же с завтрашнего дня некоторые службы переходят на круглосуточный режим работы.

По городу также можно передвигаться на собственной машине, но только в крайней необходимости.

Можно ли выехать за город или в другой близлежащий населенный пункт?

Передвижение между населенными пунктами пока не разрешено. В Бишкек и Ош граждане смогут заезжать строго при наличии справки с места работы.

Можно ли теперь гулять и ездить по городу ночью?

11 мая в 00.00 комендантский час отменяется. Но в правительстве не рекомендуют без крайней необходимости передвигаться по городу.

Какие ограничения предусматривает карантинный режим?

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С завтрашнего дня вступают в силу два закона о карантинном режиме — «Об общественном здравоохранении» и «О гражданской защите». Они предусматривают целый перечень мер и ограничений при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

В Кыргызстане на сегодня подтверждено 1 тысяча 2 случая заболевания коронавирусом. 675 человек выздоровели. 12 пациентов умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152413/
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