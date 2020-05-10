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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за нарушение санитарных норм будут наказывать, вплоть до ареста

Руководители предприятий и организаций могут быть привлечены к ответственности за несоблюдение санитарных норм. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он призвал всех руководителей предприятий, которые возобновляют работу, строго придерживаться правил карантина.

«Составлен список требований для всех сфер деятельности. Он опубликован на сайте Минздрава. Каждая организация должна ознакомиться с ним и создать соответствующие условия на рабочем месте и вести деятельность в соответствии с санитарными нормами. Например, там говорится о каждодневном измерении температуры сотрудников, проветривании помещений. Предприятия также должны подумать о безопасности клиентов», — отметил Кубатбек Боронов.

Правительство рекомендует в офисах и предприятиях сократить число сотрудников, чтобы обеспечить дистанцию.

«За исполнение санитарных норм ответственность несут руководители компаний. Хочу напомнить, что у нас в законе предусмотрена ответственность за несоблюдение требований карантинного режима», — предупредил Кубатбек Боронов.

Мы можем привлечь к ответственности, вплоть до заключения под стражу, в случае заражения или смерти человека.

Кубатбек Боронов

Напомним, с завтрашнего дня в Кыргызстане снимается режим чрезвычайного положения и начинается второй этап восстановления экономической деятельности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152395/
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