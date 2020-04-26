Как избежать насилия в семье в период карантина

Если верить статистике, то случаи насилия в семье, причем по всему миру, за период домашнего карантина возросли в разы. В Кыргызстане таких фактов зарегистрировано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период в 2019 году.
Придирки, взаимные обвинения, словесные разборки, нередко перерастающие в мордобой, стали типичным явлением. Психологи уверены — всему виной вынужденное пребывание дома 24/7.
В той, другой жизни до пандемии мы видели своих вторых половинок по вечерам и в выходные. Но что такое два дня по сравнению с целым месяцем? При этом с вами на одних квадратных метрах находятся еще и дети, которым хочется на улицу, во двор, в горы, куда-нибудь, но не сидеть в четырех стенах, а может, и родители, и домашние питомцы. Уютное гнездышко превращается в адов котел, даже хомячки и морские черепахи начинают бесить.
Психолог Вероника Терехова рассказала 24.kg, как не превратить семейный очаг в горнило злобы и конфликтов, не пасть жертвой домашнего насилия или самому не превратиться в чудовище.
Муж постоянно всем недоволен и ноет. Как с таким прожить в условиях домашнего карантина и не сойти с ума самой?
В первую очередь женщинам надо проявить терпение и такт. Мужчины более уязвимы в эмоциональном плане. Они оказались запертыми в четырех стенах. Если для женщины домашняя обстановка привычна, то мужчина начинает раздражаться. Негативные эмоции выливаются в нервный срыв. Мужчина срывает злость на жене и детях. Женщине нужно проявить максимум выдержки и не доводить ситуацию до точки кипения. Хорошо помогают отвлечься и не дать конфликту перерасти в масштабные боевые действия домашние дела. Вместо того чтобы скандалить, можно заняться готовкой, уборкой, книжки переставить на полках.
До карантина муж никогда не поднимал руку. Теперь он чуть что бьет. Что делать?
Если супруг пустил в ход кулаки, не надо молчать. Помните: даже если на следующий день он приполз на коленях и стал вымаливать прощение, это крокодильи слезы. Ваш супруг перешел грань и теперь будет избивать вас постоянно. Вы сами не поймете, как превратились в грушу для битья. Если не хотите с этим мириться, обращайтесь в милицию.
Меня раздражает муж, бесят дети, чувствую, что сорвусь и будет скандал. Как остановить себя?
Надо включить женскую чуткость и заглушить эгоизм. Вы не одиноки в своем дискомфорте. Коронавирус нарушил привычный уклад жизни миллиарда семей. Чтобы не превратиться в неврастеника-агрессора, займитесь самообразованием. Практикуйте медитацию, физические нагрузки. Это поможет выплеснуть негативную энергию. В противном случае вы рискуете после отмены режима самоизоляции потерять семью.
Для всех семейных пар карантин стал испытанием на прочность их брака?
Избежать разлада могут молодожены. Они только учатся жить вместе, не обременены детьми, домашними заботами и не успели еще друг другу надоесть. Поэтому им находиться под одной крышей не в тягость. Наоборот, они все стараются делать вместе – готовить, смотреть романтические комедии, убирать. Им, по сути, кроме них самих, больше никто не нужен.
Пара находилась на грани развода, и тут карантин. Как не покалечить друг друга и не довести до психдиспансера детей?
Если до введения ограничительных мер отношения в семье разладились, чтобы не превратить свой дом в поле боя и не стать причиной суицида собственного ребенка, следует постараться найти компромисс. Важно помнить: вы одна, психолог вам не поможет, подружка – тоже. Попытайтесь договориться с мужем и заключите пакт о ненападении до окончания карантина. Потом разведетесь официально и разъедетесь. Но и вы, и он сохраните лицо и не подвергнете стрессу детей.
Могу ли я обратиться за консультацией к психологу по телефону, чтобы восстановить отношения в семье и угомонить мужа?
Если вы не перешли точку невозврата, когда муж поднял на вас руку, то всегда можно договориться и уладить конфликт миром. Психолог вам сможет помочь, только если вы пройдете курс терапии, а для этого необходимо физическое присутствие обоих супругов. По телефону такие беседы вести бессмысленно. Поэтому нужно дождаться окончания карантина и потом вместе пойти на сеанс, если понимаете, что проблема не решена до конца и точки соприкосновения не найдены.
Семейное насилие выражается только побоями?
Любое насилие – это унижение человека, его достоинства, ущемление его прав и подавление его личности. Ваш муж может вас и пальцем не трогать, но при этом нанести вам психологический урон бесконечными оскорблениями, грубым отношением, что в результате приведет к затяжной депрессии и психологическому расстройству. Заявить на него в милицию вы не сможете. Правоохранительные органы не разбирают инциденты такого рода. Справиться с душевной нестабильностью вам поможет только психотерапевт.
Как не стать жертвой эмоционального насильника при условии, что к родителям или друзьям не сбежишь?
Если вы вынуждены делить с психологическим насильником жилплощадь, лучшее, что можно сделать, – не давать возможности манипулировать, старайтесь отвлечь его внимание, не позволяйте концентрироваться на вас. Попытайтесь чем-нибудь завлечь его, придумайте общее дело. К примеру, затейте перестановку в квартире. Если вы живете в частном доме, то можно заняться переоформлением ландшафтного дизайна, пересадите вместе цветы. Или начните вместе изучать язык. Подключите к процессу ребенка. Занятие должно носить мирный, конструктивный характер и не быть в тягость. А после того как карантин окончится, вам следует подумать, стоит ли продолжать жить с таким человеком. Развод в таких случаях – самый правильный шаг.