Как избежать насилия в семье в период карантина

Если верить статистике, то случаи насилия в семье, причем по всему миру, за период домашнего карантина возросли в разы. В Кыргызстане таких фактов зарегистрировано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Придирки, взаимные обвинения, словесные разборки, нередко перерастающие в мордобой, стали типичным явлением. Психологи уверены — всему виной вынужденное пребывание дома 24/7.

В той, другой жизни до пандемии мы видели своих вторых половинок по вечерам и в выходные. Но что такое два дня по сравнению с целым месяцем? При этом с вами на одних квадратных метрах находятся еще и дети, которым хочется на улицу, во двор, в горы, куда-нибудь, но не сидеть в четырех стенах, а может, и родители, и домашние питомцы. Уютное гнездышко превращается в адов котел, даже хомячки и морские черепахи начинают бесить.

Психолог Вероника Терехова рассказала 24.kg, как не превратить семейный очаг в горнило злобы и конфликтов, не пасть жертвой домашнего насилия или самому не превратиться в чудовище.

1 Муж постоянно всем недоволен и ноет. Как с таким прожить в условиях домашнего карантина и не сойти с ума самой? В первую очередь женщинам надо проявить терпение и такт. Мужчины более уязвимы в эмоциональном плане. Они оказались запертыми в четырех стенах. Если для женщины домашняя обстановка привычна, то мужчина начинает раздражаться. Негативные эмоции выливаются в нервный срыв. Мужчина срывает злость на жене и детях. Женщине нужно проявить максимум выдержки и не доводить ситуацию до точки кипения. Хорошо помогают отвлечься и не дать конфликту перерасти в масштабные боевые действия домашние дела. Вместо того чтобы скандалить, можно заняться готовкой, уборкой, книжки переставить на полках.

2 До карантина муж никогда не поднимал руку. Теперь он чуть что бьет. Что делать? Если супруг пустил в ход кулаки, не надо молчать. Помните: даже если на следующий день он приполз на коленях и стал вымаливать прощение, это крокодильи слезы. Ваш супруг перешел грань и теперь будет избивать вас постоянно. Вы сами не поймете, как превратились в грушу для битья. Если не хотите с этим мириться, обращайтесь в милицию.

3 Меня раздражает муж, бесят дети, чувствую, что сорвусь и будет скандал. Как остановить себя? Надо включить женскую чуткость и заглушить эгоизм. Вы не одиноки в своем дискомфорте. Коронавирус нарушил привычный уклад жизни миллиарда семей. Чтобы не превратиться в неврастеника-агрессора, займитесь самообразованием. Практикуйте медитацию, физические нагрузки. Это поможет выплеснуть негативную энергию. В противном случае вы рискуете после отмены режима самоизоляции потерять семью.

4 Для всех семейных пар карантин стал испытанием на прочность их брака? Избежать разлада могут молодожены. Они только учатся жить вместе, не обременены детьми, домашними заботами и не успели еще друг другу надоесть. Поэтому им находиться под одной крышей не в тягость. Наоборот, они все стараются делать вместе – готовить, смотреть романтические комедии, убирать. Им, по сути, кроме них самих, больше никто не нужен.

5 Пара находилась на грани развода, и тут карантин. Как не покалечить друг друга и не довести до психдиспансера детей? Если до введения ограничительных мер отношения в семье разладились, чтобы не превратить свой дом в поле боя и не стать причиной суицида собственного ребенка, следует постараться найти компромисс. Важно помнить: вы одна, психолог вам не поможет, подружка – тоже. Попытайтесь договориться с мужем и заключите пакт о ненападении до окончания карантина. Потом разведетесь официально и разъедетесь. Но и вы, и он сохраните лицо и не подвергнете стрессу детей.

6 Могу ли я обратиться за консультацией к психологу по телефону, чтобы восстановить отношения в семье и угомонить мужа? Если вы не перешли точку невозврата, когда муж поднял на вас руку, то всегда можно договориться и уладить конфликт миром. Психолог вам сможет помочь, только если вы пройдете курс терапии, а для этого необходимо физическое присутствие обоих супругов. По телефону такие беседы вести бессмысленно. Поэтому нужно дождаться окончания карантина и потом вместе пойти на сеанс, если понимаете, что проблема не решена до конца и точки соприкосновения не найдены.

7 Семейное насилие выражается только побоями? Любое насилие – это унижение человека, его достоинства, ущемление его прав и подавление его личности. Ваш муж может вас и пальцем не трогать, но при этом нанести вам психологический урон бесконечными оскорблениями, грубым отношением, что в результате приведет к затяжной депрессии и психологическому расстройству. Заявить на него в милицию вы не сможете. Правоохранительные органы не разбирают инциденты такого рода. Справиться с душевной нестабильностью вам поможет только психотерапевт.