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Общество

Ущерб фермерам Кыргызстана от заморозков составил более 300 миллионов сомов

Ущерб фермерам от апрельских заморозков составил более 300 миллионов сомов. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По его словам, заморозки нанесли ущерб аграрному сектору в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской и Чуйской областях.

«По предварительным данным, убытки составили 301 миллион 433 тысячи сомов. Комиссии на местах продолжают подсчеты», — заявил чиновник.

Эркинбек Чодуев добавил, что ведомство внесет предложения в правительство о возможности предоставления отсрочек для фермеров по банковским платежам, кредитам.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150837/
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