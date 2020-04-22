Ущерб фермерам Кыргызстана от заморозков составил более 300 миллионов сомов

Ущерб фермерам от апрельских заморозков составил более 300 миллионов сомов. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По его словам, заморозки нанесли ущерб аграрному сектору в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской и Чуйской областях.

«По предварительным данным, убытки составили 301 миллион 433 тысячи сомов. Комиссии на местах продолжают подсчеты», — заявил чиновник.

Эркинбек Чодуев добавил, что ведомство внесет предложения в правительство о возможности предоставления отсрочек для фермеров по банковским платежам, кредитам.

