Кое-кто заигрался в босса. Реакция соцсетей на заявление об изъятии велосипедов

Вчера на брифинге комендант Бишкека Алмаз Орозалиев заявил, что велосипеды горожан будут временно изымать. Он посоветовал гражданам не кататься по городу. Однако чиновник не привел ни одной нормы закона, по которой вводятся такие меры. Стоит отметить, что нормы об изъятии велосипедов даже при режиме ЧП в действующем законодательстве не предусмотрено.

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Через считанные часы в социальных сетях появилось видео задержания в Бишкеке волонтеров, передвигающихся на велосипедах.

После шквала критики в адрес комендатуры в пресс-центре объяснили, что у многих велосипедистов нет документов, доказывающих их волонтерскую деятельность. Кроме того, многие из них в маршрутном листе указывают ложные домашний адрес и причины выхода из дома.

Пользователи социальных сетей отреагировали на заявление Алмаза Орозалиева негативно и высказали свое мнение по этому поводу. Кто-то считает, что комендант заигрался с приказами, кто-то призывает таким же методом ограничить движение граждан на дорогих «Лексусах» и джипах.

Кое-кто заигрался в начальника



Только подумала о покупке велика или самоката. Пора бы уже и ослабить карантинные меры, большинство контактных выявлены, их изолировали, остальным не мешайте продолжать жить https://t.co/Pse4tMzlYp — Mahinur (@_Niyazova) April 20, 2020

Слушайте может велосипеды конфисковывают, чтобы отдать министрам и депутатам? А их джипы отдадут медикам? Если нет, то я не понимаю зачем все это. — Rahat Sabyrbekov (@Rah_Sab) April 20, 2020

Смысл такого запрета совершенно не ясен и не логичен. Получается, можно передвигаться на авто, а на велосипеде нельзя. Кому-то велосипеды мешают. https://t.co/nuVUsrJfXp — Дастан Бекешев (@bekeshev) April 20, 2020

Почему на джипах шишкам не советуете не кататься? https://t.co/4Avc7hV8Av — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) April 20, 2020