Кое-кто заигрался в босса. Реакция соцсетей на заявление об изъятии велосипедов

Вчера на брифинге комендант Бишкека Алмаз Орозалиев заявил, что велосипеды горожан будут временно изымать. Он посоветовал гражданам не кататься по городу. Однако чиновник не привел ни одной нормы закона, по которой вводятся такие меры. Стоит отметить, что нормы об изъятии велосипедов даже при режиме ЧП в действующем законодательстве не предусмотрено.
Через считанные часы в социальных сетях появилось видео задержания в Бишкеке волонтеров, передвигающихся на велосипедах.
После шквала критики в адрес комендатуры в пресс-центре объяснили, что у многих велосипедистов нет документов, доказывающих их волонтерскую деятельность. Кроме того, многие из них в маршрутном листе указывают ложные домашний адрес и причины выхода из дома.
Пользователи социальных сетей отреагировали на заявление Алмаза Орозалиева негативно и высказали свое мнение по этому поводу. Кто-то считает, что комендант заигрался с приказами, кто-то призывает таким же методом ограничить движение граждан на дорогих «Лексусах» и джипах.