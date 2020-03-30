Минздрав объяснил, почему частным лабораториям нельзя тестировать на коронавирус

Глава Министерства здравоохранения Космосбек Чолпонбаев объяснил, почему частным лабораториям запрещено проводить тестирование на коронавирус.

По его словам, сейчас все анализы на коронавирус проводятся бесплатно.

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«Если дать разрешение частным медицинским учреждением, могут быть неправильные дела», — ответил министр здравоохранения.

Что подразумевается под «неправильными делами», министр не пояснил.

Отметим, ранее частные лаборатории обратились с просьбой отменить монополию на тестирование на коронавирус. Они предложили свои возможности и услуги для большего охвата населения на своевременное выявление коронавирусной инфекции.

По данным правительства, сейчас есть 30 тысяч экспресс-тестов на определения коронавируса.