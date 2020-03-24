Минздрав об инциденте в обсервации в школе-интернате: Произошло недопонимание

В Минздраве рассказали свою версию инцидента, который произошел в школе-интернате № 1, где размещена обсервация для пассажиров транзитного рейса Москва — Бишкек.

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Как сообщила 24.kg пресс-секретарь ведомства Жылдыз Айгерчинова, 23 марта экспертно-консультативная группа Минздрава приехала в эту обсервацию, чтобы провести инструктаж по работе с медиками.

«Произошло недопонимание между членами группы и дежурным врачом из-за спецодежды, но прибывшие не пытались пройти в карантинную зону, а ограничились входом в административное помещение для персонала. Каких-либо административных или дисциплинарных мер к медицинским сотрудникам не применялось», — сказала она.

Сам дежурный врач Бахтияр Абсаматов, который отказался пропускать чиновников без спецодежды, утверждает, что его от работы отстранили.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.