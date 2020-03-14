В Минэкономики платили премии за счет экономии на зарплатах

В Министерстве экономики платили премии и надбавки за счет экономии расходов по статье «заработная плата» от вакантных должностей. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам аудита финансовой отчетности за 2017-2018 годы.

В 2017-м при наличии экономии бюджетных средств, образованной по статье «заработная плата» от вакантных должностей на 7,8 миллиона сомов, выплачено премий на 10,8 миллиона сомов. В 2018 году, несмотря на отмененную норму нормативно-правового акта, за счет экономии бюджетных средств по статье «заработная плата» Центральным аппаратом выплатили премий на 5,9 миллиона сомов, подведомственными подразделениями — на 3,7 миллиона сомов.

«Аудитом установлено несоблюдение нормы командировочных расходов и приобретение товаров и услуг без проведения конкурсных торгов и в отсутствии утвержденного плана закупок на финансовый год», — говорится в сообщении.