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Общество

В Минэкономики платили премии за счет экономии на зарплатах

В Министерстве экономики платили премии и надбавки за счет экономии расходов по статье «заработная плата» от вакантных должностей. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам аудита финансовой отчетности за 2017-2018 годы.

В 2017-м при наличии экономии бюджетных средств, образованной по статье «заработная плата» от вакантных должностей на 7,8 миллиона сомов, выплачено премий на 10,8 миллиона сомов. В 2018 году, несмотря на отмененную норму нормативно-правового акта, за счет экономии бюджетных средств по статье «заработная плата» Центральным аппаратом выплатили премий на 5,9 миллиона сомов, подведомственными подразделениями — на 3,7 миллиона сомов.

«Аудитом установлено несоблюдение нормы командировочных расходов и приобретение товаров и услуг без проведения конкурсных торгов и в отсутствии утвержденного плана закупок на финансовый год», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146475/
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