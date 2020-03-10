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Общество

Мирный митинг в Бишкеке. Милиция обещает не допустить беспорядков

Милиция призывает участников акции протеста не поддаваться на провокации. Об этом журналистам сообщил начальник УВД Первомайского района Акылбек Казакеев.

По его словам, Конституция и Закон «О мирных собраниях» позволяют проводить митинги в случае, если они не призывают свергнуть власть и не разжигают межнациональную рознь.

«Если этих призывов не будет, митинг будет считаться законным. Правоохранительные органы будут охранять общественный порядок и не допустят провокаций», — сказал Акылбек Казакеев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146017/
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