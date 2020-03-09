Лошадей, гуляющих по центру Бишкека, поймали

Лошадей, гуляющих по проспекту Чуй, поймали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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Уточняется, что с хозяином животных проведены разъяснительные работы.

«По предоставленной информации, лошади спрыгнули с машины во время перевозки и сбежали из села Военно-Антовка Сокулукского района в сторону города. Хозяин животных заверил, что впредь не допустит таких случаев», — прокомментировали в мэрии.

Отметим, горожане не раз замечали бесхозных лошадей. Сначала они паслись в микрорайонах, затем их видели на трассах. Спустя некоторое время домашние животные паслись в парках Ынтымак и имени Ататюрка. Мэрия оштрафовала владельцев лошадей, но спустя пару недель табун появился на Южной магистрали.