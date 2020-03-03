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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям в Кой-Таше. Журналистов не пускают в зал заседания

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

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В здание суда привезли всех подозреваемых, в том числе и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Отметим, что журналистов не пускают ни в зал судебного заседания, ни в коридор.

Солдаты департамента охраны и конвоирования ГСИН не позволяют журналистам и сторонникам фотографировать Атамбаева даже из окна.

Судебное разбирательство проводится под председательством судьи Марата Сыдыкова.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145377/
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