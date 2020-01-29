Иски Матраимовых против СМИ. Ответчики просят направить дело в другой суд

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop, «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

Представитель «Азаттыка» Акмат Алагушев попросил перенести рассмотрение дела в Ленинский районный суд столицы, так как ответчики сомневаются в беспристрастности этого суда.

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«Мы ставим под сомнение работу АИС Свердловского райсуда, почему она выбрала именно вас? Так как исковые требования к 24.kg отозваны, мы ходатайствуем о продолжении процесса в Ленинском районном суде. Так как основные материальные требования к «Азаттыку», а оно юридически зарегистрировано в Ленинском районе, нужно рассматривать дело там», — сказал он.

Представитель истцов Канатбек Азиз просит суд отказать в удовлетворении этого ходатайства. Он отметил, что иск к 24.kg отозван не в полном объеме и рассматривать дело необходимо в Свердловском райсуде.

Еще один адвокат семьи Матраимовых Мадина Ниязова добавила, что право выбора суда остается за истцами. Изначально было решено проводить процесс в Свердловском райсуде, так как, по ее словам, они знали, где находится редакция 24.kg, по другим ответчикам у доверителей были сомнения. «Поэтому решили проводить тут», — резюмировала юрист.

Адвокат Татьяна Карыжинская поддержала своих коллег.

«Мне все равно, какой судья будет рассматривать дело. Может, мне сюда ближе всего добираться. Вы (ответчики) лучше наберитесь смелости и принесите доказательства своих расследований. Вы же набрались смелости опубликовать их на всю страну», — заявила она.

Напомним, что депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» отозвали материальные претензии к 24.kg на сумму 15 миллионов сомов.