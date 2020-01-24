В Кыргызстане не зафиксировано случаев коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник эпидуправления департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Абдыкадыр Жороев.

«Из числа прибывших из Китая на сегодня случаев заболевания коронавирусом не выявлено», — сказал он.

Абдыкадыр Жороев добавил, что в настоящее время существуют 39 видов коронавируса, из них 6 представляют опасность для человека.

«Сейчас говорят, что вирус передается от человека к человеку, но ВОЗ пока не подтвердила это», — отметил он.

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев подчеркнул, что лечебное заведение готово к приему больных с коронавирусом.

«У нас имеются отдельные боксированные палаты, специально подготовили и бокс-камеры для транспортировки таких больных. Самое главное, они должны быть изолированы», — сказал он.

Гульжигит Аалиев добавил, что, так как заболевание новое, сейчас разрабатываются вакцина и лекарство.

«Пока лечение данного вируса проходит как при ОРВИ», — заключил он.