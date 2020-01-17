Конфликт на границе. Кого назвал предателями вице-премьер-министр Жениш Разаков

Накануне в Баткене завершилось координационное совещание по вопросам границы. Оно прошло под председательством вице-премьер-министра Жениша Разакова. Прессу на мероприятие не пустили.

Как рассказали 24.kg в аппарате полномочного представителя правительства в регионе, Акрам Мадумаров отчитался о текущей ситуации, которая складывается в Баткенской области.

По данным полпреда, в 2019 году на кыргызско-таджикской границе произошло 14 конфликтов, 11 из которых случились на территории Баткенского района, еще 3 — в Лейлекском районе. В восьми применено огнестрельное оружие со стороны граждан обеих сторон. Зафиксированы факты незаконного строительства — 10 со стороны граждан Кыргызстана и 37 — со стороны граждан Таджикистана.

На заседании стало известно о том, что граждане КР продолжают продавать недвижимость гражданам РТ.

Жениш Разаков поручил местным чиновникам начать процесс возврата частной собственности в рамках закона.

«Мы тут бьемся за каждый метр приграничной территории. Спорим до хрипоты. А отдельные кыргызстанцы продают свои дома и участки. Как такое возможно? Это наша земля. Нашу землю продают. Местные жители должны сказать тем, кто так поступает, что продажа домов и участков в приграничных районах — это предательство. Да, это предательство по отношению к государству», — возмутился он.

15 января в Бишкеке прошел митинг. В акции участвовали жители Баткенской области и гражданские активисты. Они потребовали отставки Жениша Разакова.