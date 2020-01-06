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Общество

Водительские права в Кыргызстане можно получить в праздничные дни: 6 и 7 января

Все территориальные подразделения государственного учреждения «Унаа» выдают водительские удостоверения 6 и 7 января. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

По ее данным, отделы будут работать с 9.00 до 17.00. Граждане, получившие SMS-оповещение о готовности водительского удостоверения, могут обратиться для его получения.

По Бишкеку выдача готовых водительских удостоверений проводится в Центре обслуживания населения (ЦОН № 4) по адресу улица Мухтара Ауэзова, 1/5 (гипермаркет «Два прораба»).
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