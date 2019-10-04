Экс-глава ФУГИ Ренат Тулебердиев объяснил происхождение недвижимого имущества

Особняк, указанный в материале издания Factcheck, на самом деле является квартирой в таунхаусе. Об этом заявил глава ОАО «Национальная управляющая компания» Ренат Тулебердиев.

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По его словам, все документы на недвижимое имущество имеются, оно задекларировано.

«В материале также указывается квартира в микрорайоне «Тунгуч». Я купил ее 2 февраля 2009-го по договору о долевом участии и расплачивался четыре года. Квартира на девятом этаже площадью 57 квадратов. Это не ведомственный дом. Есть декларации со всеми штампами и печатями. Что касается половины коттеджа на Иссык-Куле, то он принадлежит моим родственникам. Недвижимость временно была оформлена на моего брата», — сказал Ренат Тулебердиев.

Напомним, что журналисты Factcheck.kg нашли якобы подозрительные сделки с имуществом экс-главы Фонда по управлению государственным имуществом Рената Тулебердиева и его родственников. В частности, они указали, что чиновник скрыл особняк в Царском селе, квартиру в микрорайоне «Тунгуч» и коттедж на Иссык-Куле.