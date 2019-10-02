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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (256)

Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов пришел в себя

Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов пришел в себя. Об этом на заседании Госкомиссии по расследованию беспорядков в селе Кой-Таш сообщил начальник медицинской службы МВД Нурдин Метеров.

Ранее сообщалось, что в состоянии пострадавшего 7 августа милиционера есть положительная динамика. По словам начальника медслужбы, Самат Курманкулов уже может шевелить руками и ногами.

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«Реакция есть. Я разговаривал с ним вчера, он может говорить, но полностью не восстановился», — сказал Нурдин Метеров.

Он добавил, что вместе с Саматом Курманкуловым тяжелую травму получил другой милиционер — сотрудник ГУГССО старшина милиции Заирбек Раимбаев. У него контузия глазного яблока.

«Милиционер перенес две операции. Еще несколько недель, и он вновь будет в строю», — сказал Нурдин Метеров.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.
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