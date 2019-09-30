22:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бегаим Усенова: Происходящее в соцсетях вокруг «Азаттыка» — кампания против СМИ

Происходящее вокруг «Азаттыка» в соцсетях — это сфабрикованная кампания против СМИ, которое специализируется на журналистских расследованиях. Об этом в Facebook написала директор ОФ «Институт Медиа Полиси» Бегаим Усенова.

Читайте по теме
Нападение на оператора «Азаттыка». Это давление на свободу слова

По ее словам, обвинение «журналисты делают хайп», стало очень популярным и систематическим среди политиков и около политиков.

«Я считаю, что такие публичные заявления и обвинения, действия не что иное, как стратегическая и продуманная атака на СМИ, их цель — дискредитировать журналистику, которая им (политикам) не нравится. За последнее время это уже третья кампания против «Азаттыка». Цель такой атаки — ослабить голос критики в СМИ, подорвать доверие к ним. Такой тренд происходит не только в нашей стране. Атакующая свободу журналистов сторона использует разные недобросовестные способы, в том числе путем найма троллей для манипуляции и формирования искусственного общественного мнения», — написала Бегаим Усенова.

Напомним, 28 сентября в Оше оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры. По данному факту милиция возбудила уголовное дело.
Ссылка:
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
На журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова написали заявление в милицию
Сооронбай Жээнбеков Азаттык радиосунун президенти Жейми Флайды кабыл алды
После расследования. Премьер требует ускорить проверку вывода $700 миллионов
Алтынбек Сулайманов Жалил Атамбаевди «Азаттык» менен соттошпоого көндүрдү
Атамбаев «Азаттыктын» журналистине каршы доо арызын кайтарып алды
Жалил Атамбаев «Азаттыктын» кабарчысы Ыдырыс Исаковду сотко берди
Венера Джуматаева стала и. о. регионального директора программ «Радио Свобода»
Астанада «Азаттыктын» казак кызматынын кабарчысы менен оператору кармалды
За незаконной добычей золота стоит супруга бывшего телохранителя Атамбаева
Кыздарын жоолуксуз мектепке жибербей жаткан ата-энелерге айыппул салынат
Популярные новости
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из&nbsp;Кыргызстана Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
Вернется&nbsp;ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан Вернется ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает квартиры и&nbsp;дома в&nbsp;Бишкеке «Бакай Банк» продает квартиры и дома в Бишкеке
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Как найти ближайший терминал MegaCom? Как найти ближайший терминал MegaCom?
&laquo;Народный&raquo; предстанет в&nbsp;новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг «Народный» предстанет в новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг