Происходящее вокруг «Азаттыка» в соцсетях — это сфабрикованная кампания против СМИ, которое специализируется на журналистских расследованиях. Об этом в Facebook написала директор ОФ «Институт Медиа Полиси» Бегаим Усенова.
По ее словам, обвинение «журналисты делают хайп», стало очень популярным и систематическим среди политиков и около политиков.
«Я считаю, что такие публичные заявления и обвинения, действия не что иное, как стратегическая и продуманная атака на СМИ, их цель — дискредитировать журналистику, которая им (политикам) не нравится. За последнее время это уже третья кампания против «Азаттыка». Цель такой атаки — ослабить голос критики в СМИ, подорвать доверие к ним. Такой тренд происходит не только в нашей стране. Атакующая свободу журналистов сторона использует разные недобросовестные способы, в том числе путем найма троллей для манипуляции и формирования искусственного общественного мнения», — написала Бегаим Усенова.
Напомним, 28 сентября в Оше оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры. По данному факту милиция возбудила уголовное дело.