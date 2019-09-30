Происходящее вокруг «Азаттыка» в соцсетях — это сфабрикованная кампания против СМИ, которое специализируется на журналистских расследованиях. Об этом в Facebook написала директор ОФ «Институт Медиа Полиси» Бегаим Усенова.

Читайте по теме Нападение на оператора «Азаттыка». Это давление на свободу слова

По ее словам, обвинение «журналисты делают хайп», стало очень популярным и систематическим среди политиков и около политиков.

«Я считаю, что такие публичные заявления и обвинения, действия не что иное, как стратегическая и продуманная атака на СМИ, их цель — дискредитировать журналистику, которая им (политикам) не нравится. За последнее время это уже третья кампания против «Азаттыка». Цель такой атаки — ослабить голос критики в СМИ, подорвать доверие к ним. Такой тренд происходит не только в нашей стране. Атакующая свободу журналистов сторона использует разные недобросовестные способы, в том числе путем найма троллей для манипуляции и формирования искусственного общественного мнения», — написала Бегаим Усенова.

Напомним, 28 сентября в Оше оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры. По данному факту милиция возбудила уголовное дело.