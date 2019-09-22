Неделя-24. Смерть на границе с Таджикистаном и проблемы с госномерами авто

Начало недели омрачил очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе. На этот раз он произошел в селе Максат Лейлекского района. В результате все закончилось перестрелкой с использованием минометов. С кыргызской стороны ранены 13 человек и погиб подполковник спецназа «Бору» Погранслужбы, с таджикской — 3 погибших и 12 раненых.

Стороны по традиции обвинили в произошедшем друг друга, а на уровне МИД обменялись нотами протеста . Официально обе страны считают, что конфликт начался из-за незаконного строительства на спорном участке. В итоге гасить противостояние пришлось премьер-министрам Кыргызстана и Таджикистана, которые провели в Баткенской области переговоры . Ситуацию урегулировали, однако никто не даст гарантию, что конфликт повторится и в самое ближайшее время.

В Кыргызстане отменили тендер на автомобильные государственные номера. Напомним, что госпредприятие «Инфоком» в конце мая объявило тендер на закупку расходных материалов для их производства. Заявки на участие подали три компании — ООО «Пресс-Т», ООО «Типография № 2» и ООО «Бластер плюс». Но в итоге выяснилось, что все они между собой аффилированы.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Тревожная кыргызско-таджикская граница

Фото из интернета. Встреча Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона в Ворухе

В июле 2019 года состоялась встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона. Пресс-службы глав двух государств взахлеб рассказывали, как плодотворно поговорили лидеры дружественных стран и какое значение встреча имела для разрешения приграничных конфликтов. Не прошло и двух месяцев, как на кыргызско-таджикской границе вспыхнул очередной конфликт с перестрелкой и жертвами. Подробнее о тревожной границе в материале «Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле».

Сентябрьский конфликт стал 12-м на кыргызско-таджикской границе с начала этого года. Кто виноват? На этот вопрос у обеих сторон традиционно один ответ — кивают друг на друга. С момента обретения независимости конфликты на границе происходили и происходят регулярно. Об этом в материале «Кыргызстан — Таджикистан: в зоне турбулентности».

Игры в аренду с государством

Фото 24.kg

Наверное, каждый мечтал сдавать полуразрушенное здание за баснословные деньги. Однако благодаря здравому смыслу арендаторов такие случаи возможны только в сказках и, как показала практика, «Кыргызпочтасы». Заброшенное здание в 60 квадратных метров без коммуникаций, голые стены — вот такую чудо-недвижимость ГП удалось сдать ни много ни мало за 256 тысяч сомов в месяц. Стоило порадоваться за государственную казну, если бы не одно но. Тендер, по мнению бывшего арендатора помещения, который ежемесячно платил 13 тысяч сомов, был «мутным». Подробнее о ситуации в материале «Заброшенное здание за 256 тысяч сомов. Как ФУГИ тендеры проводит».

Что натворили в системе госзакупок

Сооронбай Жээнбеков, находящийся на посту президента два года, неустанно призывает поддерживать предпринимателей, особенно малый и средний бизнес. Он постоянно напоминает о необходимости привлекать инвесторов. А правительство и Жогорку Кенеш всячески вставляют палки в колеса. По крайней мере, такое впечатление складывается после изучения поправок, которые кабинет министров и парламент внесли в Закон «О государственных закупках». Подробнее в материале «Поправки в закон о госзакупках. Часть 2. И плевать на Конституцию?».

Кыргызстанка о жизни в США и родительском саду

Фото из личного архива Эстегуль Эшимовой

Эстегуль Эшимова из Канта последние десять лет живет в Нью-Йорке со своей семьей. Она воспитывает дочь, помогает сыну и невестке присматривать за внучкой в свободное время. Эстегуль рассказала 24.kg, как кыргызу адаптироваться к бешеному темпу жизни в Нью-Йорке.

Проблемные учебники

Второй год в Кыргызстане не утихают скандалы с учебниками. Вопрос о школьных пособиях поднимали и депутаты, когда утверждали на должность министра образования и науки Каныбека Исакова. Он обещал уделить им внимание, бороться с коррупцией и оптимизировать школьную программу. Но все не так просто: при существующей системе выпуска книг исправить ситуацию практически невозможно. Подробнее в материале «Учебники без ошибок. Новый порядок издания книг — благо или?..».

Он стремится выигрывать нокаутом

Фото из архива Асылбек уулу Арсланбека. Асылбек уулу Арсланбек (слева) на одном из турниров

Недавно сборная Кыргызстана взяла семь медалей на Кубке Азии по карате кекушинкай. Одним из лучших в ней был Асылбек уулу Арсланбек, выигравший все четыре боя нокаутом. О своей победной тактике, жесткости и философии этого вида спорта 22-летний бишкекчанин рассказал в интервью 24.kg.

В Кыргызстане по-прежнему предпочитают наличные

Кыргызстан стремится к увеличению доли безналичных платежей. Однако пока население больше верит наличным деньгам. Хотя платежи онлайн или по карте не только удобнее, но зачастую и выгоднее. Подробнее о ситуации в этой сфере в материале «Цифровой Кыргызстан. Как безналичные деньги могут облегчить жизнь».

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей

Фото Галины. Иссык-Куль. Небесная буря

Немного погрустим по так быстро прошедшему лету. Осень — это, конечно, тоже прекрасная пора, но все-таки хочется назад, в сезон отпусков. А сделать грусть осмысленной и красивой помогут наши читатели с помощью своих замечательных фотографий. Подробнее в подборке «Мгновения жизни. Небесная буря и лунная дорожка».

Родительские школьные чаты. Как в них выжить

С началом нового учебного года оживились родительские чаты. Чтобы получить от таких «болталок» максимум пользы, нужно установить четкие правила поведения. Возможно, на это понадобится время, однако результат точно будет. Как не поседеть к концу учебного года от назойливых уведомлений и миллионов ненужных сообщений? Чего делать категорически нельзя, а на что обратить особое внимание? Своим мнением с 24.kg поделились учителя и родители школьников.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Возле Русского драмтеатра водитель перегородил проход по тротуару

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».