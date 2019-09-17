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Общество

Коллекцию дизайнера из Кыргызстана покажут на фестивале «Этноподиум» в Иркутске

Коллекция дизайнера Татьяны Воротниковой примет участие в гала-показе мод в рамках фестиваля «Этноподиум на Байкале», который пройдет в Иркутске 27-29 сентября. Об этом сообщил сайт мероприятия.

По его данным, участниками станут более 100 дизайнеров из Италии, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

В рамках фестиваля состоится конкурс молодых дизайнеров в нескольких номинациях. Татьяна Воротникова вошла в состав жюри. 

На гала-показе финалистов и профессионалов зрителям представят новые коллекции Татьяны Воротниковой (Бишкек), Елены Шипиловой (Москва), Султана Салиева (Казань), Ирины Шариповой (Узбекистан), а также произведения иркутских дизайнеров Елены Бирман и Дианы Салацкой.

«Это значимое событие, всем известный праздник моды, дизайна и ремесел, единства многонациональной культуры народов евразийского пространства. Проводится для реализации инновационного потенциала дизайнеров одежды, мастеров и ремесленников, адаптации этнического костюма к современным условиям и продвижения в фешен-индустрии», — говорится в сообщении.
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