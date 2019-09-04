Бишкек — единственный город, где работает программа депозита молодого учителя. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам БГК сообщила начальник управления образования столичной мэрии Сауле Мейрманова.

Она отметила, что в прошлом году в программе принял участие 301 педагог. «Учитель должен проработать по этой программе три года, после чего ему выплачивается 90 тысяч сомов», — сказала Сауле Мейрманова.

По ее словам, с 1 сентября в школах города к работе приступили 7 тысяч 375 учителей.