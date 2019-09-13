На тои деньги есть. Депутат возмущена, что заморожен депозит молодого учителя

В Кыргызстане заморожена программа «Депозит молодого учителя». Об этом заявил на заседании фракции СДПК новый министр образования и науки Каныбек Исаков.

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Он предположил, что нет денег, поэтому программу поддержки молодых специалистов пришлось свернуть еще четыре года назад.

«Что значит нет денег? На тои вы, значит, деньги находите. Естественно, никто не поедет преподавать в регионы, ни средств на уголь, дрова, ни помещения, где можно жить», — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.

Она добавила, что хватит брать кредиты и тратить деньги на международных консультантов. «$200 миллионов — это огромная сумма. Вы говорите, что только за последние три-четыре года набрали такую сумму. Просто немыслимо. Я вас уверяю, эти консультанты не работают по профилю. Они давно ушли в частный сектор», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Депутат посоветовала главе Минобраза обратить внимание на это и заняться решением вопроса с обучением детей мигрантов.