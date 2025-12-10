11:36
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке отбирают новых участников программы «Депозит молодого учителя»

Столичный департамент образования провел тестирование участников программы «Депозит молодого учителя».

По данным мэрии, программа реализуется за счет средств местного бюджета и направлена на поддержку молодых педагогов, повышение их профессиональной компетенции и создание условий для успешного старта в образовательных организациях Бишкека.

Тестирование является одним из этапов отбора участников программы и позволяет объективно оценить уровень готовности молодых специалистов к работе в школах города.

Ранее сообщалось, что программой «Депозит молодого учителя» воспользовались более 300 педагогов. На участников открывается счет в банке, на который ежемесячно в течение трех лет поступает по 3-3,5 тысячи сомов, и по истечении этого времени они получат общую сумму. 

Конкурс проходит ежегодно в два этапа — тестирование и собеседование. В 2024 году в столице 59 участникам депозита выплатили 7,6 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354037/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Снегопад в Бишкеке. Общественный транспорт вышел на линии в штатном режиме
Какая елка красивее — в Бишкеке или Оше? Опрос
Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» работает с глубокой ночи
При пожаре в кафе «3 комнаты» в Бишкеке пострадала женщина
Какие улицы в Бишкеке хотят переименовать. Список
Пожар в кафе «3 комнаты» в Бишкеке тушат два расчета
Old Bishkek. Сроки открытия проспекта Чуй снова отложили
Депутатам БГК рассказали, почему в Бишкеке не построили сортировочный комплекс
В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут
Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
Один из&nbsp;крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции Один из крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции
10 декабря, среда
11:33
Россия может ужесточить правила импорта из Кыргызстана после 25 декабря Россия может ужесточить правила импорта из Кыргызстана...
11:25
Благоустройство набережных в Бишкеке отложили на 2026 год
11:18
Австралия стала первой в мире страной, запретившей доступ к соцсетям для детей
11:17
В Базар-Коргоне выявлен факт незаконного предоставления земель
11:07
В Араванском районе задержаны экс-чиновники, подозреваемые в коррупции