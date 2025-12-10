В Бишкеке отбирают новых участников программы «Депозит молодого учителя»

Столичный департамент образования провел тестирование участников программы «Депозит молодого учителя».

По данным мэрии, программа реализуется за счет средств местного бюджета и направлена на поддержку молодых педагогов, повышение их профессиональной компетенции и создание условий для успешного старта в образовательных организациях Бишкека.

Тестирование является одним из этапов отбора участников программы и позволяет объективно оценить уровень готовности молодых специалистов к работе в школах города.

Ранее сообщалось, что программой «Депозит молодого учителя» воспользовались более 300 педагогов. На участников открывается счет в банке, на который ежемесячно в течение трех лет поступает по 3-3,5 тысячи сомов, и по истечении этого времени они получат общую сумму.

Конкурс проходит ежегодно в два этапа — тестирование и собеседование. В 2024 году в столице 59 участникам депозита выплатили 7,6 миллиона сомов.