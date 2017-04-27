Депутат недоумевает, почему в регионах закрыли «Депозит молодого учителя»

Депутат парламента Бахадыр Сулейманов недоумевает, почему в регионах закрыли программу «Депозит молодого учителя».

«Когда мы часто ездим по регионам и встречаемся с избирателями, учителя и врачи спрашивают, когда повысится зарплата. В селах низкая обеспеченность учителями. Как обстоят дела с программой «Депозит молодого учителя?» — поинтересовался нардеп.

Глава Минобразования Гульмира Кудайбердиева проинформировала, что программа в регионах завершилась в 2011 году в связи с введением новой системы оплаты труда, но продолжает работать в Бишкеке.

Она признала, что остается задолженность по выплатам в 5 миллионов сомов тем участникам депозита, которые ушли в декретный отпуск. «В регионах дефицита в учителях нет. Проблема с педагогическими кадрами остается в Бишкеке», — сказала министр.