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Общество

Сообщения о смерти Гурбангулы Бердымухамедова оказались ложными

Представитель посольства Туркменистана в РФ категорически опроверг слухи о кончине президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщают российские СМИ.

«Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности», — сказал он.

Ранее в ряде СМИ и интернет-изданиях появилась информация якобы о кончине туркменского лидера.

Туркменистан в воскресенье, 21 июля, отметил День работников здравоохранения и медицинской промышленности. По данным местной прессы республики, президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил медиков с профессиональным праздником. В своем поздравлении он отметил успехи здравоохранения Туркменистана.
 
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