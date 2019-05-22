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Общество

Памирские кыргызы просят выделить им земли и дома в Нарыне

Памирские кыргызы, переселившиеся в Нарынскую область, просят выделить им земли и дома. Об этом они сообщили на встрече с представителями государственных органов.

Отметим, это не первое подобное обращение памирских кыргызов к властям.

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По их словам, прошел адаптационный период, младшие дети обучаются в школах, двое  в университете. Некоторые окончили курсы.

«За три года нам очень много помогли и продолжают помогать. Мы благодарны. Но мы хотели бы самостоятельно вести хозяйство. Для этого нам нужны земельные участки и дома. Мы могли бы все вместе жить, поочередно ухаживать за скотом. Мы не собираемся уезжать, останемся в Кыргызстане», — заявили они.

Также они рассказали о сложностях связи с родными, оставшимися в Афганистане.

«Трудно связываться с родными. В прошлом году 18 человек уехали, но не смогли вернуться. Потому что невозможно получить визу, есть и другие трудности», — посетовали они.
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