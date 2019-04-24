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Общество

«Атамбаевский провокатор» с митинга сторонников Текебаева пожаловался в милицию

«Атамбаевский провокатор», который прорывался на вчерашнем митинге сторонников лидера парламентской партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова и бывшего нардепа Садыра Жапарова к микрофону, пожаловался в милицию.

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Отметим, заявителем оказался некий Гульжигит Исаков. Он учился в Турции и сейчас работает в Бишкеке в частной компании.

В УВД Ошской области 24.kg рассказали, что Гульжигит Исаков обратился с заявлением, а также написал жалобу на имя министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Гульжигит Исаков сообщил, что сотрудники правоохранительных органов провели несанкционированный обыск в доме его родителей в Кара-Кульдже. В УВД эти сведения опровергли и отметили, что милиционеры только опросили родственников Гульжигита Исакова, никто в дом не вламывался. Но заявление зарегистрировали, по факту проводится досудебная проверка.
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