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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (194)

Ботанический сад в Бишкеке. Удастся ли избежать вырубки ради расширения дороги

Вопрос возможной вырубки части Ботанического сада в Бишкеке из-за предполагаемого расширения улицы Каракульской подняли на круглом столе, посвященном экологии.

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Напомним, по проекту реконструкции улиц предполагалось продолжить улицу Токтоналиева через мост на улице Медерова с выходом на Горького. В этом случае улица Каракульская стала бы продолжением Токтоналиева. Ранее вопрос поднимали на заседании парламентской фракции «Ата Мекен». Тогда начальник управления капитального строительства мэрии, а ныне вице-мэр Уланбек Азыгалиев отметил, что Генплан, по которому улицу Каракульскую должны расширить в ущерб Ботаническому саду, в 2006 году утвердило правительство. По его словам, альтернативы расширения улицы нет.

«Это не просто деревья, которые относятся к муниципалитету, а особо охраняемые зеленые насаждения. Это уже уголовная ответственность. Нам нельзя допустить это», — сказал эколог Эмиль Шукуров.

Он отметил, что накануне состоялась встреча в Бишкекглавархитектуре. По его словам, прозвучало обещание не трогать территорию Ботанического сада.

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Депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова добавила, что в парламенте затребовали всю сметную документацию по проекту реконструкции улиц Бишкека по китайскому гранту.

«Мы поручили мэрии решить вопрос по расширению улицы Каракульской с учетом законодательства по защите особо охраняемых зон», — сказала она.

Напомним, чиновники, эксперты и гражданские активисты обсуждали концепцию законопроекта, направленного на защиту зеленых насаждений.
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