Ботанический сад в Бишкеке. Удастся ли избежать вырубки ради расширения дороги

Вопрос возможной вырубки части Ботанического сада в Бишкеке из-за предполагаемого расширения улицы Каракульской подняли на круглом столе, посвященном экологии.
отметил, что Генплан, по которому улицу Каракульскую должны расширить в ущерб Ботаническому саду, в 2006 году утвердило правительство. По его словам, альтернативы расширения улицы нет.
«Это не просто деревья, которые относятся к муниципалитету, а особо охраняемые зеленые насаждения. Это уже уголовная ответственность. Нам нельзя допустить это», — сказал эколог Эмиль Шукуров.
Он отметил, что накануне состоялась встреча в Бишкекглавархитектуре. По его словам, прозвучало обещание не трогать территорию Ботанического сада.
«Мы поручили мэрии решить вопрос по расширению улицы Каракульской с учетом законодательства по защите особо охраняемых зон», — сказала она.
Напомним, чиновники, эксперты и гражданские активисты обсуждали концепцию законопроекта, направленного на защиту зеленых насаждений.