Пытки над Муратом Суталиновым. Главный правозащитник отказался от комментариев

Главный правозащитник Кыргызстана Токон Мамытов отказался комментировать ситуацию с экс-главой СНБ (ныне ГКНБ) Муратом Суталиновым.

Ранее судья Ленинского районного суда Бишкека Бактыбек Сыдыгалиев не удовлетворил ходатайство защиты Мурата Суталинова и представление ГСИН на досрочное освобождение осужденного по состоянию здоровья. У Мурата Суталинова, напомним, рак четвертой стадии. Юристы расценивают такое решение суда как пытку.

24.kg обратилось за комментариями к омбудсмену Токону Мамытову, но он от комментариев отказался.

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова заявила 24.kg, что оставлять Мурата Суталинова в колонии, зная, что у него рак последней стадии и он нуждается в паллиативной помощи, это пытки. Паллиативная помощь, отметим, предоставляется смертельно больному человеку для поддержания жизни, а не выздоровления. В условиях заключения Мурат Суталинов получить ее не может.

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Согласно приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Он содержится в исправительной колонии № 47. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии.