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Общество

В досрочном освобождении неизлечимо больного Мурата Суталинова суд отказал

Ленинский районный суд Бишкека рассмотрел дело о досрочном освобождении экс-главы СНБ Кыргызстана Мурата Суталинова.

Суд принял решение не освобождать заключенного в связи с состоянием здоровья. Председательствующий судья Бактыбек Сыдыгалиев пояснил: суд вправе был удовлетворить ходатайство адвокатов Мурата Суталинова, но не обязан.

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Мурат Суталинов, напомним, неизлечимо болен и нуждается в паллиативной помощи, которую получать в условиях заключения не может. Решение суда адвокаты осужденного будут обжаловать. 

Отметим, прокуроры также выступили против освобождения, пояснив, что Мурат Суталинов не отбыл две трети из назначенного срока наказания.  

По приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Экс-глава СНБ неизлечимо болен раком. Он содержится в исправительной колонии № 47. Каждые две недели Мурата Суталинова возят на химиотерапию в Национальный центр онкологии. 
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