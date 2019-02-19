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Общество

В Кыргызстане 1,5 тысячи улиц не имеют названий

В Кыргызстане 1,5 тысячи улиц не имеют названий. Об этом на заседании республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда сообщил председатель Национального статистического комитета Акылбек Султанов.

По его данным, в стране более 29 тысяч улиц, из них 1 тысяча 591, или 5,3 процента, без названий.

«Наибольшая доля улиц без названий в Бишкеке − 11,7 процента, Ошской области — 9 процентов, Таласской и Баткенской областях — 6,7 процента», — заявил Акылбек Султанов.

Он отметил, что в Чуйской области многие улицы не имеют названий, так как дома пока не узаконены. «Дома построены на участках сельскохозяйственного назначения, поэтому улицы без названий, а у домов нет номеров», — сообщил председатель Нацстаткома.

В 2020 году в Кыргызстане пройдет перепись населения и жилого фонда.
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