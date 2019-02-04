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Власть
Сюжет: Скандалы с двойным гражданством (42)

С решением Межрайонного суда в пользу депутата ЦИК не согласен

Центризбирком Кыргызстана обжаловал решение Межрайонного суда об отмене постановления ЦИК и Бишкекской ТИК о досрочном прекращении полномочий депутата БГК Коргонбай уулу Жусупбека. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

По ее данным, 26 декабря 2018 года ЦИК утвердил решение ТИК и Коргонбай уулу Жусупбек лишился мандата в связи с тем, что граждане КР, имеющие гражданство иного государства, не могут быть избранными в депутаты местных кенешей.

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Нардеп обратился в суд с заявлением о признании незаконными постановления Центризбиркома и решения Бишкекской ТИК. Межрайонный суд удовлетворил заявление Коргонбай уулу Жусупбека. 

Суд установил, что при вынесении решения ЦИК использовал копию нелегитимного письма Министерства юстиции России.

«То, что письмо не скреплено гербовой печатью и на нем не проставлен апостиль, подтверждает и Центризбирком. Доводы, что заверения информации гербовой печатью Минюста РФ, представленной за подписью заместителя главы департамента, не требуется, несостоятельны», — говорится в постановлении суда.

ЦИК и ТИК Бишкека подали кассационную жалобу. 
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